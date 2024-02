KIJEV - Ukrajinska ljetnja kontraofanziva završila je razočarenjem, priznao je Mihail Podoljak, viši savjetnik ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog.

On je izrazio žaljenje što Kijev i dalje ima problem sa nedostatkom municije.

Govoreći za ukrajinski "TV kanal 24", Podoljak je priznao da postoji određena gorčina zbog svega što se dogodilo prošle godine godine i primijetio da su i ukrajinski vojni i politički lideri priznali "određene taktičke greške".

Podoljak, međutim, insistira da "ovo nije problem", jer se Ukrajina bori protiv velike zemlje sa značajnim resursima.

On je istakao da ako Kijev želi da ostvari svoj strateški cilj da pobijedi Rusiju, ne može uvijek da ostane u defanzivi.

Prema njegovim riječima, oni koji se zalažu za pristup "strateške odbrane" ne uzimaju u obzir postupke Moskve.

"Uvijek postavljam pitanje: da li to znači da dok Ukrajina gomila rezerve, vrši obuku i tako dalje, a Rusija samo leži na kauču i čeka? To su gluposti", rekao je on.

Podoljak je naveo da se ukrajinska vojska suočava sa nedostatkom municije, uključujući rakete dugog dometa, i izrazio nadu da će se situacija postepeno poboljšati. On je sugerisao da bi problem mogao biti riješen ako bi Zapad povećao svoje isporuke oružja i investirao u zajedničku proizvodnju oružja, prenosi Srna.

Kijev je početkom juna pokrenuo kontraofanzivu nakon pojačanja od više stotina tenkova i druge opreme koju je poslao Zapad, ali nije uspio da ostvari značajnije pomake, podsjeća "Raša tudej".

Prema procjeni Moskve, Ukrajina je pretrpjela kolosalne gubitke, a ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je da je od početka kontraofanzive poginulo 160.000 ukrajinskih vojnika.

