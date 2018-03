Poginuli članovi posade u padu vojnog aviona

VAŠINGTON - U padu borbenog aviona "F/A-18F super hornet" tokom trenažnog leta u blizini obale Floride poginula su dva člana posade, saopštila je američka mornarica.

U saopštenju se dodaje da su u vodi pronađena tijela pilota i oficira za oružane sisteme. Avion je pao tokom završnog prilaska mornaričkoj vazduhoplovnoj bazi na ostrvu Ki Vest.

U toku je istraga o ovom događaju.

Predsjednik SAD Donald Tramp pozvao je u poruci na "Tviteru" naciju da se pomoli za članove posade, njihove porodice i čitavu mornaricu.

Please join me with your thoughts and prayers for both aviators, their families and our incredible @USNavy. https://t.co/60bHhrp8Y1