Poginulo najmanje 14 osoba, bujica odnijela dječaka (VIDEO)

KALIFORNIJA - Još jedna snažna oluja zahvatila je Kaliforniju, a u bujičnim poplavama nestao je petogodišnji dečak u centralnom delu te američke savezne države, prenosi "AP".

Za nestalim dječakom se u ponedjeljak tragali spasioci i pronađena je samo jedna njegova cipela, a poslije sedam sati potraga je obustavljena jer je nivo vode bio isuviše rizičan za ronioce, pa će se nastaviti kada uslovi to budu dozvolili, saopštili su zvaničnici.

Američki predsjednik Džo Bajden odobrio je proglašenje vanrednog stanja u Kaliforniji zbog nevremena u kome je poginulo najmanje 14 ljudi u proteklih 10 dana, a na stotine hiljada kuća i poslovnih objekata ostalo bez struje.

Broj poginulih u nizu razarajućih oluja, koje su počele prošle nedjelje popeo se sa 12 na 14 u ponedjeljak, nakon što su dvije osobe, uključujući beskućnika, poginule zbog pada drveća, saopštili su vlasti

Šerif okruga Santa Barbara, Bil Braun, rekao je da se naređenje o evakuaciji zasniva na uporno visokoj količini padavina, bez naznaka da će se to promijeniti prije dolaska večeri".

