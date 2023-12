Poginuo legendarni ukrajinski košarkaš

Poznati ukrajinski košarkaš i trener Viktor Kobzisti poginuo je danas u ruskom raketnom napadu na Lavov, rekao je predsjednik Košarkaške federacije Ukrajine Mihail Brodski.

Kobzisti je igrao za reprezentaciju Ukrajine na Evropskom prvenstvu 2001. i 2005. godine, objavila je Ukrajinska pravda, prenosi Tanjug.

Igrao je i za timove Dnjepra, Budiveljnika i Azovmaša, a povukao se sa terena 2011. godine. Bio je glavni trener ženskog kluba Dinamo Kijev.

Victor Kobzisty, a well-known basketball player in the past, died during the shelling of Russian missiles in Lviv The champion of Ukraine, both as a player and as a coach, played for the Ukrainian national team at two European championships. pic.twitter.com/AM0832wOPL