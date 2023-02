Pogledajte dramatične snimke razornog zemljotresa u Turskoj

​U razornom zemljotresu koji je pogodio Tursku srušeno je preko 2.818 zgrada, saopštio je predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan.

Na više snimaka koje su objavili svjetski mediji prikazane su zgrade koje se ruše pred silinom prirode.

Prema posljednjim podacima u Turskoj je u zemljotresu stradalo najmanje 1.498 ljudi.

Zemljotres magnitude 7,8 stepeni Rihtera pogodio je rano jutros južnu Tursku, a osjetio se u velikom dijelu zemlje, kao i u nekoliko zemalja u regionu, uključujući susjednu Siriju.

Prema američkom seizmološkom zavodu USGS zemljotres jačine 7,5 stpeni po Rihteru pogodio je oko 11.25 časova oblast Kahramanmaraš.

Dramatični snimci rušenje zgrada objavljeni su i na društvenim mrežama.

