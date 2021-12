Pogledajte dramatični bijeg tinejdžera od požara u Njujorku

U stambenoj zgradi na Menhetnu u Njujorku izbio je veliki požar, javljaju mediji.

Dječak od 13 godina i 18-godišnja djevojka uspjeli su da pobjegnu od vatrene stihije spustivši se niz oluk zgrade.

WATCH: Dramatic video of teens escaping apartment fire on Avenue D in East Village. NYC fire officials say a 13y/o boy and 18y/o female shimmy down a construction conduit down the side of a building@ABC7NY pic.twitter.com/FcG9iPxGtq