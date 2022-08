Pogledajte kako Dubai "nestaje" u pješčanoj oluji

Dubai je pogodila velika pješčana oluja. Nacionalne vlasti izdale su upozorenja, ljudi su pozvani da vani nose maske ili da, ako mogu, ostanu kod kuće.

Policija je pozivala na oprez u saobraćaj, a više aviona je preusmjereno, piše Index.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji dobro prikazuje moć prirode. Na snimkuse vidi kako u daljini pristiže oluja, a onda odjednom grad nestaje u prašini.

Sandstorm in #Dubai The storm passed through the UAE on Sunday. pic.twitter.com/froiSheEGR