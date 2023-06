Pogledajte kako izgleda grad Nova Kahovka poslije probijanja brane na Dnjepru (VIDEO)

Grad Nova Kahovka potpuno je poplavljen, rekao je proruski gradonačelnik tog mjesta poslije probijanja istoimene brane na Dnjepru.

Na društvenim mrežama su se pojavili snimci i fotografije iz grada, na kojima se vidi kako se nivo vode povećava, a sam centar grada je poplavljen.

Snimci iz vazduha također pokazuju dramatičnu situaciju u gradu. Potopljena je i Palata kulture, a u njenoj blizini su snimljeni labudovi.

Brana Kahovka u dijelu Hersonske oblasti koji je pod kontrolom ruskih snaga, urušena je u utorak ujutro u granatiranju za koje se uzajamno optužuju Rusija i Ukrajina.

"Sada izmještamo stanovnike koji su direktno na obali. Grad je još uvijek pod granatiranjem. Mislim da će stanovnici iz oko 300 kuća biti evakuisani i već se sada evakuišu, kako bi izbjegli žrtve", rekao je za TV Rusija-24 načelnik proruske opštinske uprave Vladimir Leontjev, prenosi N1.

Prema njegovim riječima, nivo vode u reci Dnjepar u Novoj Kahovki porastao je više od 10 metara zbog kolapsa HE Kahovka i mogao bi da dostigne do 12 metara prije nego što počne da opada.

Generalni direktor Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Rafael Grosi izjavio je danas da bi nedostatak hladne vode u nuklearnoj elektrani Zaporožje, usled urušavanja Kahovske brane, mogao da poremeti rad njenog dizel generatora za hitne slučajeve.

"Odsustvo hladne vode u ključnim sistemima za hlađenje tokom dužeg vremenskog perioda moglo bi da dovede do topljenja goriva i neoperabilnosti dizel generatora za hitne slučajeve", naveo je Grosi u saopštenju, prenosi BBC.

On je dodao da "nema neposredne opasnosti po bezbJednost elektrane" i naglasio da postoje brojni alternativni izvori vode, uključujući veliki hladnjak pored elektrane.

Područje oko nuklearne elektrane, koja je u blizini oštećene brane, pripada dIJelu Ukrajine koji je pod kontrolom Rusije.

