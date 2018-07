Pogledajte kako izgleda putanja spasilaca do dječaka

Akcija izvlačenja preostalih dječaka zarobljenih u pećini na Tajlandu još uvijek traje, a mnogi se pitaju zbog čega su sa svojim trenerom otišli tako duboko u pećinu koja se smatra izuzetno komplikovanom.

Kanadska novinarka Keli Kankun objavila je video u kojem objašnjava kako izgleda put koji dječaci prelaze do slobode, a postoji sumnja da su ušli kao dio inicijacije.

Pretpostavlja se da su dječaci ušli u pećinu dok su vremenske prilike bile stabilne, ali nakon što su stigli do komore u kojoj se nalaze, jaka kiša je poplavila ostali dio pećine, odnosno prolaze koji su vodili do izlaza.

Dječaci i trener su ostali zarobljeni. Spasilačka misija počela je brzo nakon što je prijavljen njihov nestanak. Više od 1.000 ljudi okupilo se kako bi im pomoglo. Ispumpano je 128 miliona litara vode iz pećine, ali kiša je i dalje padala te se nivo vode nije toliko smanjio da bi mogli izaći šetnjom.

Kanuk je objasnila zbog čega je izvlačenje dječaka vrlo zahtjevna, komplikovana i opasna misija.

"U nekim dijelovima voda je vrlo brza, a struje su jake. Takođe, ima dosta mulja pa je vidljivost praktično svedena na nulu. Problem je i prostor, jer se u nekim dijelovima prolazi toliko sužavaju da ronioci skidaju svoju opremu i moraju je gurati ispred sebe kako ne bi zapeli. Većina ovih dječaka ne zna ni plivati, a kamoli roniti", kazala je.

Ronioci su postavili statični konopac koji vodi od komore u kojoj su dječaci do izlaza i on je od velike pomoći. Dječaci su bili smješteni kilometar ispod površine pećine. Do sada ih je spaseno osam.

U operaciji spasavanja učestvuje trinaest stranih i pet tajlandskih ronilaca. Po dvojica će biti u pratnji svakog dječaka.

Ovaj vid spasavanja je veliki rizik pošto mnogi od dječaka ne znaju da plivaju i mogli bi da se uspaniče.

Podsjećamo, fudbalski tim, 12 dječaka uzrasta između 11 i 16 godina i njihov 25-godišnji trener tokom posjete pećini Tam Luang Nang Non 23. juna, ostali su zarobljeni nakon što su poplavljeni ulazi.

Grupa je pronađena nakon devet dana, ali nije izvučena zbog velike količine vode u pećini.

Excellent explainer on what these boys will go through and most of them can’t swim. This is just incredible! #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/3nKNRYqiGj