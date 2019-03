Pogledajte kako je Kim dočekan u Pjongjangu nakon samita s Trampom

PJONGJANG - Lider Sjeverne Koreje se iz Vijetnama vratio u Pjongjang kao heroj nakon samita sa predsjednikom SAD Donaldom, Trampom koji je završen neuspješno, piše "Biznis insajder".

Snimak njegovog povratka je objavila državna televizija Sjeverne Koreje.

Kim Džong Un se vratio blindiranim vozom u kojem je putovao u Hanoj. Trasa njegovog puta je ostala pod velom tajne. U Pjongjang je stigao 5. marta u tri sata noću po lokalnom vremenu nakon 60 sati putovanja.

Sjevernokorejski lider je prošao crvenim tepihom, okružen desetinama vojnika. Na doček je izašao i veliki broj građana koji su mu aplaudirali i nosili cvijeće.

Uoči povratka, Kim Džong Un je posjetio mauzolej Ho Ši Mina u Vijetnamu, prenosi "Sputnjik".

Samit Sjeverne Koreje i SAD je bio održan 26-27. februara.

North Korean state TV coverage of Kim Jong-un's 3am return to Pyongyang after his meeting with President Trump and Vietnamese leaders in Hanoi pic.twitter.com/mYiXF0f3o5