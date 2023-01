Pogledajte kako mladić razoružava ubicu 11 ljudi u Kaliforniji (VIDEO)

NBC News objavio je snimak sa nadzorne kamere na kome se vidi kako 26-godišnji Brajan Cej, nakon borbe, oduzima oružje napadaču koji je ubio 11 ljudi u plesnoj dvorani u Monterej parku u subotu uveče i sprečava ga da nastavi da ubija.

Na snimku se vidi kako se Brajan Cej bori sa muškarcem obučenim u tamnu odjeću i sa kapom na glavi i uspijeva da mu oduzme oružje.

Oružje je opisano kao "poluautomatski jurišni pištolj".

"Bio je to trenutak kada sam se zapravo ukočio, jer sam vjerovao da ću umrijeti, kao da se moj život ovde završava, baš u tom trenutku", rekao je Cej za NBC News.

"Ali dogodilo se nešto nevjerovatno, zapravo čudo", kaže Cej.

"Pokušavao je da pripremi oružje kako bi mogao da puca u sve, ali onda mi je sinulo da je ovo trenutak da ga razoružam. Mogao bih da uradim nešto ovdje što bi moglo zaštititi sve i potencijalno spasem sebe", dodaje Cej.

Kazao je da je izgledalo da je napadač Hu Kan Tran namjeravao da nastavi sa ubijanjem.

"Kada je ušao, nije rekao ništa. Bio je bez izraza na licu. Gledao je okolo pokušavajući da pronađe ljude, da izvidi područje", kazao je Cej, prenosi RTS.

Motiv masovne pucnjave koja se dogodila u subotu uveče nije jasan.

BREAKING: Surveillance video shows 26-year-old Brandon Tsay wrestling a gun away from the Monterey Park shooter at a second dance hall. https://t.co/NpZWT2STXs pic.twitter.com/9qE4vHwPCk