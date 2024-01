Pogledajte kako se Putin okupao na Bogojavljenje (VIDEO)

MOSKVA - Predsjednik Rusije Vladimir Putin okupao se u ledenoj rupi povodom Bogojavljenja, rekao je portparol predsednika Dmitrij Peskov.

Ruski predsjednik tri puta je zaronio u vodu, nakon čega se svaki put prekrstio.

"Bilo je mnogo vaših pitanja jutros o tome da li je predsjednik upao u ledenu rupu. Da, tradicionalno je to uradio jutros povodom Bogojavljenja", rekao je on, prenose Novosti.

