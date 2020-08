Pogledajte kako su Iranci zauzeli grčki tanker pod zastavom Liberije

Centralna komanda Sjedinjenin Američkih Država objavila je da su iranske snage zauzele brod nazvana "Vila".

Na snimku koji je objavljen na zvaničnom Twitter nalogu SAD ne vidi se tačko šta se događa.

Kako se navodi u opisu objave, dva broda i iranski "Morski kralj" helikopter zauzeli su brod.

Jedini brod koji je registrovan pod imenom "Vila" je navodno grčki naftni tanker koji polovi pod zastavom Liberije i trenutno je pozicioniran 25° 26' 15.756" N, 56° 29' 42.36" E.

"Služba za praćenje broda navodi da je status 'Vile' bez komande, koji brod ima kada pristaje na dok, ili pluta ali ne može da manevriše zbog pojedinih okolnosti", navodi "Sputnjik".

Prema navodima "Reutersa", pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, vojska SAD nije učestvovala u incidentu.

Iranske snage su zadržale tanker oko pet sati, a potom dozvolile da neometano nastavi plovidbu, izvijestio je AP.

Iran se nije oglasio povodom navoda Centralne komande SAD.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian "Sea King" helicopter, overtook and boarded a ship called the 'Wila.' pic.twitter.com/455UQ5jwHT