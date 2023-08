Pogledajte kako u Kini dronovima gase požar (VIDEO)

Internetom se nedavno proširio video koji prikazuje tri drona koja gase požar u višespratnici u kineskoj provinciji Šensi.

Video je prvi put podijeljen na Twitteru na stranici Sharing Travel, koja je pretežno orijentirana na Kinu, s opisom: "Vatrogasna brigada u Šansiju isprobava nove igračke".

Prikazuje tri drona koji lebde oko zgrade u plamenu te ju polijevaju vodom kroz crijevo pričvršćeno na svakom od njih. Ian Bremer, politolog i predsjednik Eurasia Grupe, podijelio je isječak na Twitteru, Facebooku i Threadsima.

"Budućnost je ovdje", rekao je Bremer svojim brojnim pratiocima, prenosi Index.hr.

The fire brigade in Shaanxi is trying new toys. Drones with water pipes. pic.twitter.com/x2edk24GBN