Pogledajte ko je Roštilj, brutalni kralj bandi na Haitiju

PORT-O-PRENS - Džimi Kerizijer, poznatiji kao Roštilj, slovi za najmoćnijeg čovjeka na Haitiju. Murali u sirotinjskim četvrtima kojima vlada upoređuju ga s argentinskim gerilcem Ernestom Čeom Gevarom.

U intervjuima se predstavlja kao bogobojazni karipski Robin Hud i slavi borce za slobodu i agitatore poput Fidela Kastra, Tomasa Sankare i Malkolma Iksa.

"Sviđa mi se i Martin Luter King. Ali on nije volio da se bori oružjem, a ja se borim oružjem", rekao je Roštilj novinaru "New Yorker-a" kada su se upoznali prošle godine.

Zapanjujuća pobuna koju bande vode protiv vlade Haitija "katapultirala" je Kerizijera, 47-godišnjeg mafijaša sa puškom, na međunarodne naslovnice - u čemu on očito uživa, prenosi Index.

Tokom prethodnih pet godina ovaj odmetnik, koji se pojavio kao portparol pobune protiv sad već bivšeg premijera Arijela Anrija, primio je niz stranih novinara na svoje gangstersko područje u nadi da će opravdati ono što naziva svojim plemenitim, iako krvavim, krstaškim pohodom u obrani izgladnele urbane sirotinje.

"Nisam lopov. Nisam uključen u otmice. Ja nisam silovatelj. Ja samo vodim socijalnu borbu", rekao je Roštilj prošle godine za AP.

U intervjuu za Vice 2022. godine, svoju odrpanu vojsku iz favela nazvao je "društveno-političkom strukturom i snagom koja se bori u ime ranjivih". Stručnjaci kažu da je istina o Kerizijeru daleko komplikovanija i neugodnija, prenosi Telegraf.rs.

Rođen 70-ih godina, tokom brutalne i korumpirane vladavine Babija Doka Duvaliera, Kerizijer je jedan od osmoro braće i sestara. Otac mu je umro kad mu je bilo pet godina. Djeca su odrasla u Delmasu, jednoj od zapuštenih zajednica Port-o-Prensa kojima on sada upravlja, uz majku koja je na ulicama prodavala pečenu piletinu.

Prema njegovim riječima, zanimanje njegove majke je ono zbog čega je dobio nadimak Roštilj, iako mnogi tvrde da je navika spaljivanja svojih žrtava bila pravi razlog, piše "Guardian".

Prije nego što se etabolirao kao najuticajniji kralj bandi na Haitiju, bio je pripadnik policije. Radio je za "Unité départementale de maintien d’ordre", odred za suzbijanje nereda čiji su članovi optuženi da su pucali u demonstrante.

Moto haićanske policije je "proteger et servir": štititi i služiti. Ali Kerizijer, koji je takođe javno izrazio divljenje Frasoau Papa Doku Duvalieru, ocu Babija Doka, očigledno nije poštovao te vrijednosti.

Izbačen je iz policijskih snaga 2018. zbog navodne umješanosti u niz zločina, uključujući užasan masakr te godine u sirotinjskoj četvrti La Saline u kojem je ubijena 71 osoba, silovano sedam žena i zapaljeno 400 domova.

Roštilj sada vodi savez bandi "G9 Family and Allies" i negira svoju krivicu. Ali bivšeg policajca sankcionisali su i SAD i UN zbog njegovih navodnih zločina. "G9" kontroliše neke od najvećih slamova Port-o-Prensa i najvažnijih putnih žila kucavica što je omogućilo Kerizijeru da parališe zemlju u nekoliko navrata, prekine snadijevanje benzinom i prisili škole i bolnice na zatvaranje.

"On je kriminalni biznismen. Godine 2020. zajedno sa drugim mirotvorcima zamolio sam ga da prestane sa napadima na četvrt Bel Air u Port-o-Prensu i dao je neka obećanja. Ali nastavio je da pali ljudima kuće. On sasluša, ali na kraju učini ono što je u njegovom interesu", rekao je Lui Henri Mars, direktor haićanske neprofitne organizacije "Lakou Lape".

Govoreći za "Financial Times", Mars je gangstera uporedio sa vulkanom koji je stalno spreman da eruptira.

"Ima određenu karizmu, mislilac je, ali je takođe i nasilna osoba", kaže Lape.

Poput mnogih haićanskih kriminalnih šefova, Roštilj je takođe čovjek sa političkim vezama na visokom nivou. Pričalo se da je blizak bivšem predsjedniku Žovnelu Moizu, čije je ubistvo 2021. otvorilo put sadašnjem haosu.

Neki sumnjaju da Roštilj ima političke aspiracije.

"Roštilj je prirodno nadareni političar. Kada sam ga upoznao, odmah sam znao da je on snaga na koju treba računati. On sebe vidi kao revolucionara koji se bori protiv mračne korupcije vlade i oligarha biznismena, ali on je najprije gangster", napisao je dopisnik "Sky Newsa" Stjuart Remzi nakon njihovog susreta 2023. godine.

Diego Da Rin, stručnjak koji radi za Međunarodnu kriznu grupu za Haiti, rekao je da Kerizijerov pokušaj da se predstavi kao saosjećajan i nepokolebljiv zagovornik geta, nije bio potpuno neosnovan.

"On ženama dijeli poklone na Dan majki. Daje novac porodicama koje nemaju sredstava da pošalju djecu u školu. Ali ljudi su svijesni da je on takođe jedan od glavnih odgovornih za noćnu moru koju proživljavaju", rekao je Da Rin.

Ta je noćna mora poprimila novu dimenziju ove nedjelje na Haitiju nakon što je Kerizijer objavio da predvodi masovni napad bandi na Anrijevu vladu i naredio svojim naoružanim ljudima da izađu na ulice i izazovu haos.

Otkako su napadi počeli 29. februara, kriminalci su spalili desetine firmi i policijskih stanica, prisilili međunarodni aeodrom na zatvaranje, oslobodili hiljade okorjelih kriminalaca iz zatvora i postavili opsadu luke.

Arni, koji je bio u Africi kad je ustanak počeo, nije ništa rekao i nije mogao da se vrati kući.

"Nažalost, Roštilj je sada najmoćniji čovjek na Haitiju", rekao je Džudes Džonatas, nezavisni konsultant sa sjedištem u Port-o-Prensu.

