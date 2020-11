Pogledajte lice medicinske sestre nakon osam mjeseci napornog rada

Medicinska sestra iz američke savezne države Tenesi na Twitteru je objavila fotografiju sebe prije pandemije virusa korona i sebe tokom pandemije, kako bi ljudima pokazala svoje umorno lice nakon osam mjeseci napornog rada.

"Kako je počelo i kako je sada", napisala je 27-godišnja Ketrin.

"Subota naveče, izašla sam iz sobe pacijenta i završila smjenu. Sjetila sam se dana kada sam maturirala prije pandemije i shvatila koliko sam se promijenila u samo nekoliko mjeseci. Evo kako izgleda naš posao", otkrila je Ketrin koja radi tri dana po 12 i po sati, a onda je tri dana slobodna.

"Više ne znam ni kako je to biti medicinska sestra u normalnim uslovima. Ipak, sretna sam što mogu pomoći i što radim ovaj posao", zaključila je.

How it started How it's going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B