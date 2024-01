Pogledajte momenat kada se avion sa skoro 400 putnika zapalio (VIDEO)

Avion Japan Airlinesa zapalio se prilikom slijetanja na pistu na aerodromu Haneda u Tokiju, a na društvenim mrežama objavljen je video tog trenutka.

Nippon TV je objavila da se avion u plamenu možda sudario s avionom Obalne straže.

Iz Obalne straže je saopšteno da istražuju ove navode.

Japan Plane collides with coastguard plane with 367 people on board. This a day after Japan sees record numbers of Earthquakes. Coincidence? pic.twitter.com/bWNhIBLBDK