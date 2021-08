Pogledajte reakciju reportera iz Kabula kad je ugledao talibane kako ulaze u grad

Dok se iz Kabula javljao u program uživo, reporter Sky Newsa Stuart Ramsay ugledao je talibane kako ulaze u grad.

"Čujem galamu koja dolazi s ceste iza mene...", počeo je lagano zamuckujući reporter.

"Izgleda da su to... Mislim da je to povorka... Povorka talibana", rekao je pomalo zbunjeno Ramsay gledajući u daljinu. "Da, eno bijele zastave, talibani prolaze ulicom do nas", rekao je reporter pa objasnio da ne mogu snimiti taj prizor jer se nalaze nekoliko spratova iznad.

"Ali, da, eno ih, nadajmo se da će zaobići ovaj hotel", dodao je te rekao da ne vidi oružje. "To ne znači da ga nemaju, ali ne nose ga otvoreno", zaključio je.

Njegovo izvještavanje prekinuo je nestanak struje.

Talibani su juče ušli u Kabul i zauzeli predsjedničku palatzu nakon što je predsjednik pobjegao.

Portparol talibana Mohammad Naeem izjavio je da je rat u Avganistanu završen, da žele imati odnose s međunarodnom zajednicom i da to žele ostvariti putem dijaloga.

Većina stranih diplomata hitno je evakuisana, a na aerodromu u Kabulu je haos. Hiljade ljudi očajnički pokušavaju pobjeći. U haosu je poginulo petoro ljudi. Dvoje naoružanih ljudi ubili su američki vojnici, a trojica su poginula prilikom pada s aviona.

Naime, hiljade Avganistanaca prodrle su na pistu aerodroma u Kabulu, pri čemu se nekolicina ljudi držala za podvozje aviona. Trojica su pala neposredno nakon polijetanja aviona i poginula.

(Index.hr)