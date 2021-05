Pogledajte slavlje na ulicama zbog primirja Izraela i Hamasa

Na snagu stupilo primirje između Izraela i Hamasa koje je postignuto uz posredovanje Egipta.

Ljudi su izašli na ulice da proslave primirje. Hamas je upozorio da i dalje drži "ruke na obaraču" i zatražio od Izraela da zaustavi nasilje u Jerusalimu i reši štetu u Pojasu Gaze nakon najgorih borbi u godinama, prenio je "RTS".

Palestinci, od kojih su mnogi proveli 11 dana zgrčeni u strahu od izraelskog granatiranja, izašli su na ulice Gaze. Ljudi su se do zore slavili u Gazi vozeći se automobilima u istočnom Jerusalimu, vijorile su se palestinske zastave i trubile sirene.

U odbrojavanju do dva časa, kada je primirje stupilo na snagu, nastavljene su palestinske raketne salve, a Izrael je izveo još najmanje jedan vazdušni udar.

Obje strane su rekle da su spremne da uzvrate za bilo koje kršenje primirja. Kairo je rekao da će poslati dvije delegacije da nadgledaju prekid vatre.

Društvenim mrežama šire se video snimci na kojima se vidi kako hiljade ljudi slave dogovoreno primirje.

Osim u Gazi slavilo se i na ulicama Njujorka, što su zabilježili brojni svjetski fotoreporteri.

#Palestine || The celebration of victory in #Gaza last night. إحتفالات #غزة بالانتصار الليلة الماضية. pic.twitter.com/rRzKsArk0L