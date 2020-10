Pogledajte snimak napada na most koji povezuje Jermeniju i Karabah

Već nekoliko dana ne prestaju borbe u Nagorno Karabahu, a na društvenim mrežama se mogu vidjeti snimci krvavih sukoba i razmjene vatre.

Obje strane se svakodnevno objavjuju kakva je situacija na terenu.

Na internetu se sada pojavio snimak sa kamera za nadzor na kojima se vidi trenutak napada na most koji povezuje Jermeniju i Karabah preko rijeke Akar.

#VIDEO: Footage from surveillance camera showing Azerbaijani artillery strike on the bridge linking #Armenia and #Karabakh at Hakari river #ArmeniaVSAzerbaijan pic.twitter.com/tCLpIsx3vN