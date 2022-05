Pogledajte trenutak zemljotresa u Peruu

LIMA - Zemljotres jačine sedam stepeni pogodio je danas južni dio Perua, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je 12 kilometara od grada Asangaro na dubini od 200 kilometara.

Prema svjedočenjima objavljenim na sajtu EMSC, potres se osjetio i u gradovima udaljenim više od 200 kilometara od epicentra.

Za sada nema izvještaja o mogućim žrtvama ili šteti.

