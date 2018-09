Pogledajte udar cunamija koji je ubio više od 380 ljudi

U zemljotresu i cunamiju koji je juče pogodio Indoneziju poginule su najmanje 384 osobe, a strahuje se da bi broj mrtvih mogao biti puno veći budući da je u bolnicama više od 500 ljudi, od kojih su mnogi u kritičnom stanju.

Cunami praćen talasima visokim dva metra pogodio je Palu, grad od oko 350.000 stanovnika na ostrvu Sulavezi. Izazvao ga je potres magnitude 7,5. Taj snažan potres dogodio se tri sata nakon slabijeg, jačine 5,9, u blizini tog područja.

I danas grad podrhtava zbog potresa, sada nešto slabijih.

Amaterski snimci pokazuju kako je voda zapljusnula kuće duž obale Palua odnoseći pritom brodove i prodrijevši u gradsku džamiju. Prvi potres je uništio kuće, usmrtio jednu osobu i povrijedio njih najmanje deset, objavile su vlasti.

U nizu potresa u junu i avgustu na turističkom ostrvu Lomboku poginulo je gotovo 500 ljudi, stotine kilometara jugozapadno od Sulavezija.

Indonezija se nalazi na ivici Pacifičkog vatrenog prstena i često ju pogađaju zemljotresi.

Veliki potres pored sjevernog indonezijskog ostrva Sumatre je 2004. pokrenuo cunami koji je širom Indijskog okeana ubio 226.000 ljudi u 13 država, među njima 120.000 Indonežana.

Another view of the major tsunami reported to have hit Palu, Indonesia after M 7.5 earthquake today, Sept 28! Report: Catastrophes Mundiales pic.twitter.com/TShiOyTViB