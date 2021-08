Pogledajte unutrašnjost aviona koji je napustio Kabul

Društvenim mrežama širi se fotografija unutrašnjosti jednog aviona koji napušta Kabul.

Riječ je o američkom vojnom avionu US Air Force C-17, koji je, kako piše Defense One, u nedjelju odletio iz Kabula.

Kako piše DefenseOne, koji je dobio sliku od vojnih zvaničnika, u avionu se natiskalo 640 osoba, višestruko više nego je predviđeno.

Deseci Afganistanaca uskakali su kroz poluotvorenu rampu i tako bježali od talibana koji brzo napreduju i preuzimaju vlast u cijeloj zemlji.

