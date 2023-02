Pojavila se ogromna provalija, mještani u čudu (VIDEO)

HATAJ - Na društvenim mrežama pojavio se snimak provalije koja se nakon zemljotresa stvorila u turskom gradu Hataju, jednom od najpogođenijih u potresu.

Navodi se da je pukotina koja je nastala u tlu duboka 40 i duga 300 metara.

"Ovako nešto u životu nismo vidjeli", kažu stanovnici.

A graphic image of the amount of #energy released by the #earthquake in #Turkey: In #Hatay, the #earthquakes split the #ground and created a crack 50 meters wide, 40 meters deep and 300 meters long. "We have never seen anything like this," says a neighbour. #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/zeccQGaJRl