Pojavila se tvrdnja da je Zelenski kupio jahte za 75 miliona evra

KIJEV - ​Pojedinim medijima i društvenim mrežama širom svijeta kola informacija koja kaže da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kupio dvije jahte u vrijednosti od 75 miliona evra.

Jedan korisnik Facebooka tako objavljuje: "I dok Ukrajinci ginu zbog zapadnih fašista, mali nacistički gad Zelenski kupuje dvije jahte u vrijednosti 75 miliona dolara. To su zapadne vrijednosti...".

Uz navedenu tvrdnju objavljen je link na video postavljen na platformi Youtube, koji je u međuvremenu uklonjen.

Drugi korisnik Facebooka objavljuje još preciznije informacije o navodnim jahtama Volodimira Zelenskog. Imena su im, tvrdi korisnik, "Lucky Me" i "My Legacy", a plovila je, dodaje, ukrajinski predsjednik "registrovao na lažne osobe", analizira "Faktograf".

"Boris i Sergej Šefir, u čije ime su obavljene kupovine, pouzdani su povjerenici predsjednika Ukrajine. Zajedno s njima Zelenski je osnovao 'Kvartal-95', a mlađi, Sergej, nakon izborne pobjede imenovan je za prvog pomoćnika predsjednika. Obje jahte kupljene su na ime Sergeja i Borisa Šefira kako bi se prikrio pravi vlasnik jahti - Volodimir Zelenski.", navedeno je u jednoj lažnoj informaciji.

Još se ređaju komentari na internetu:

"Dakle, Amerika ti šalje mnogo novca, a tvoja žena ide u kupovinu u Pariz. Vidite kako to funkcioniše? Sada je Zelenski kupio dvije jahte", pišu razni autori.

Vijest da Zelenski kupuje, odnosno da je kupio dvije jahte, međutim, nije tačna. Budući da je plasirana na englesko govorno područje, primjera radi objavljena je na portalu "The Islander", njome su se najprije u članku od 4. decembra pozabavili novinari "Associated Pressa".

Oni su utvrdili da su oba navedena plovila koja je, navodno, uz pomoć svojih saradnika Borisa i Sergeja Šefira kupio Volodimir Zelenski - jahte "Lucky Me" i "My Legacy" - još uvijek na tržištu. Novinarima "AP-a" to je na izrazit upit potvrdila Nici Perides, potparolka kompanije "Burgess", koja prodaje jahtu "My Legacy".

"Jahta 'Legacy' je trenutno na prodaju putem agencije Burgess kao ekskluzivnog posrednika. Možemo potvrditi da jahta nije prodana i stoga je i dalje na prodaju", istakla je potparolka. Na internet stranici Burges 5. decembra se i dalje mogao pregledati oglas za kupovinu te jahte.

Isto su za jahtu "Lucky Me" novinarima "AP-a" rekli i iz kompanije "BehneMar", koja prodaje spomenuto plovilo. Predmetne tvrdnje o Zelenskom i jahti "Lucky Me" iz kompanije su ocijenili "potpuno krivim i lažnim", istakavši da kompanija "može potvrditi da jahta nije prodana i da je još uvijek na prodaju putem kompanije BehneMar kao ekskluzivnog posrednika". Takođe se 5. decembra pronašao i oglas za kupovinu te jahte.

Budući da su uz lažnu tvrdnju plasirani i dokumenti, odnosno "Memorandum o sporazumu odobren od strane Udruženja sredozemnih brokera jahti," novinari "AP-a" ukazali su da je ime "Udruženje sredozemnih brokera jahti" promijenjeno još 2008. godine te da se udruženje čije se ime spominje na memorandumu sada naziva "MYBA – Svjetsko udruženje jahtinga".

Vijest da je Zelenski kupio dvije jahte, dakle, ne odgovara istini, navodi "Faktograf", a prenosi "Slobodna Dalmacija".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.