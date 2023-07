Pojavile se bizarne fotografije maskiranog Prigožina (FOTO)

Na društvenim mrežama su se pojavile fotografije na kojima se navodno vidi lider Vagnera Jevgenij Prigožin kako nosi bizarne maske.

Fotografije navodno dolaze iz Prigožinovog privatnog albuma, a procurile su od strane ruske službe bezbednosti (FSB) nakon što je sprovedena racija na imanju vođe plaćenika u Sankt Peterburgu, prenosi Sky news.

Na fotografijama se vidi kako Prigožin navodno pozira u raznim uniformama, dok na nekim nosi lažnu bradu i periku.

The Russian security forces continue to allow leaks to the media after the searches of Yevgeny Prigozhin. This time a part of his selfies archive was published. Which Prigozhin are you today? pic.twitter.com/YNyV9elL9p