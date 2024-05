Pojavili se dokazi: Ukrajinci "nadogradili" dronove (VIDEO)

KIJEV - Ukrajinska vojska je prilagodila svoje pomorske bespilotne letjelice za nošenje sovjetskih projektila vazduh-vazduh, sugeriše novi snimak koji je objavila ruska državna novinska agencija "TAS S".

"TAS S" i Ministarstvo odbrane Rusije objavili su 6. maja snimak na kojem se vidi kako ruski helikopter Ka-29 puca na ukrajinski pomorski dron koji je bio naoružan protivvazdušnim projektilima R-73 u Crnom moru.

Ukrajina je u više navrata koristila svoje napadne marinske bespilotne letjelice Magura V5 za gađanje ruske Crnomorske flote u okviru svojih tekućih napora da povrati crnomorsko poluostrvo, koje je ruski predsjednik Vladimir Putin anektirao 2014. godine.

Ruska Crnomorska flota pretrpjela je velike gubitke tokom sukoba u Ukrajini.

Kijevska vojna obavještajna služba saopštila je u ponedjeljak da su ukrajinske snage uništile brzi čamac u zalivu Uzka na Krimu koristeći jurišni marinski dron Magura V5.

A Russian speedboat was destroyed in Crimea as a result of a Defense Intelligence mission with a Magura V5 combat sea drone. The successful mission in the Vuzka Bay in temporarily occupied Crimea was made possible with the assistance of the United24 platform. As the fear of… pic.twitter.com/zGjmuohH5b