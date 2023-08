Pojavili se prvi snimci sa sahrane Prigožina (VIDEO)

MOSKVA - Šef Vagner grupe, Jevgenij Prigožin, koji je poginuo u padu aviona prošle nedjelje, sahranjen je danas na privatnoj sahrani u Sankt Peterburgu, rekli su njegovi portparoli u utorak u saopštenju na društvenim mrežama.

Kako prenose mediji, na njegovom grobu je viđeno crveno, bijelo i žuto cvijeće, dok su naoružana policija i privatno obezbjeđenje čuvali groblje na periferiji Sankt Peterburga.

Vladimir Putin, ruski predsjednik, nije bio na sahrani, koja je održana danas u njegovom rodnom gradu.

Poruka, ostavljena u okviru slike koji počiva na Prigožinovom nadgrobnom spomeniku, citira biblijski stih i glasi: "Majka kaže Hristu: jesi li ti moj sin ili moj Bog? Prikovan si na krst, kako ću kući? Kako ću stupiti na prag, ne shvatajući, ne odlučujući: jesi li ti moj sin ili Bog? Odnosno, živ ili mrtav. On u odgovoru kaže: Živa ili mrtva, nema razlike, ženo. Sine ili Bože, tvoj sam", zaključuje se u pisanoj poruci.

"Oproštaj sa Jevgenijem Viktorovičem protekao je u zatvorenom formatu. Oni koji žele da se oproste mogu da posete Porohovsko groblje", navodi se u kratkoj objavi na Telegramu.

The head of PMC "Wagner" Yevgeny Prigozhin was buried in St. Petersburg. Russian channels published a photo of Prigozhin's grave, his father is buried nearby. Peskov said today that Putin would not attend Prigozhin's funeral. pic.twitter.com/CGLkIOZTjI — Sprinter (@Sprinter99800) August 29, 2023

Sahrani vojskovođe navodno su prisustvovali samo bliski prijatelji i članovi porodice. Jako obezbjeđenje je bilo uključeno tokom cijele ceremonije, sa nekoliko stražara i nešto što se činilo kao detektori metala kojim su sve kontrolisali.

According to ru media, Prigozhin is being buried in a closed casket in St. Petersburg. Putin will not be attending Prigozhin’s funeral - Peskov. He also stated that supposedly the Kremlin does not have specific information about the funeral. pic.twitter.com/pZDPTOZvCN — Maria Drutska (@maria_drutska) August 29, 2023

Međutim, na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se više desetina ljudi koji su Prigožina ispratili na vječni počinak.

Navodno je sahranjen pored svog oca na groblju. Ruska novinska agencija "MSK1.RU" citirala je osoblje groblja da je privatnost ceremonije bila u skladu sa željom njegove porodice.

Russian mercenaries gathered for the funeral of one of Yevgeny Prigozhin's deputies who was killed with his boss in a plane crash last week. The Kremlin said President Vladimir Putin had no plans to attend Prigozhin's funeral pic.twitter.com/1ZKWntVjS5 — Reuters (@Reuters) August 29, 2023

Bilo je mnogo spekulacija o tome da li će ruski predsjednik Vladimir Putin prisustvovati sahrani lidera Vagnerove grupe.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je odbio da komentariše da li će Putin prisustvovati Prigožinovoj sahrani prilikom čega je odbio da odgovori direktno.

"Jedino što mogu da kažem je da predsjednik trenutno ima prilično gust raspored", izjavio je Peskov.

Kremlj je kasnije saopštio da Putin neće prisustvovati sahrani, uprkos tome što su njih dvoje imali bliske odnose uoči ruske invazije na Ukrajinu.

Ruski istražni komitet u nedjelju je potvrdio da je Prigožin među ljudima koji su poginuli u avionskoj nesreći prošle srijede.

Komitet je u saopštenju naveo da je nakon forenzičkog ispitivanja identifikovano svih 10 tijela pronađenih na licu mjesta.

Avion Embraer koji je letio iz Moskve za Sankt Peterburg srušio se u srijedu uveče u Tverskom regionu.

Prigožin je poginuo u navodnoj avionskoj nesreći prošle nedelje, dva mjeseca nakon što je izvršio državni udar protiv Putina.

Dvije druge vrhunske ličnosti Vagnera, četiri tjelohranitelja Prigožina i tri člana posade takođe su poginuli kada se njegov privatni avion Embraer Legasi 600 srušio sjeverno od Moskve.