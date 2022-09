Pojavili se snimci sa mjesta nezgode Zelenskog: Hitna i vojska izvlačili povrijeđene

KIJEV - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski doživio je jutros saobraćajnu nezgodu, ali nije zadobio ozbiljnije povrede, međutim, kako se vidi na snimcima, koji su objavljeni na društvenim mrežama, bilo je povrijeđenih.

Na lice mjesta su izašli vatrogasci, vojska, policija i hitna pomoć. Vidi se kako se povrijeđeni izvlače iz vozila.

Zelenski se inače vraćao iz Harkova, kada se automobil u kojem je bio sudario sa drugim vozilom.

And here is the video from the scene of the accident with Zelensky According to available information, the collision took place at about 12 midnight on Victory Square. UA Insider | Subscribe pic.twitter.com/iPhJQnmp8h