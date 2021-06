Pojavili se stravični snimci napada u Njemačkoj

Tamnoputi bosonogi muškarac sa maskom preko lica i velikim nožem u ruci ubio je tri, a ranio najmanje šest osoba u njemačkom gradu Vircburg.

Muškarac je napao nekoliko ljudi nožem na ulici, a nakon ubistava i ranjavanja uslijedila je policijska akcija u kojoj je ranjen u nogu te uhapšen.

Policija u Vircburgu je obavijestila javnost da više nema opasnosti.

Na snimcima objavljenim na društvenoj mreži Twitter vidi se napadač koji nosi mačetu u ruci, a oko njega su građani koji su ga pokušali savladati.

"Bild" prenosi izjavu muškarca koji je povikao: "Upravo je izbo ženu".

#Würzburg: Police in the southern German state of Bavaria say officers and emergency personnel are attending an incident at Barbarossaplatz in central Würzburg. A number of people are reported to have sustained injuries.pic.twitter.com/Ah8n6FBVok