Pojavio se novi snimak napada na Orbana: Kako je reagovalo osiguranje (VIDEO)

Aktivist iz Mađarske je juče prekinuo govor premijera te zemlje Viktora Orbana na sjednici Evropskog parlamenta.

Riječ je o funkcioneru opozicione stranke u Mađarskoj Martonu Gikeckom, koji je trčeći prema stolu Orbana gađao ga novčanicama.

“Za koliko ste rasprodali zemlju? Za koliko ste rasprodali državu, gospodine premijeru? Prodao si se Putinu, prodao si se Si Đinpingu”, rekao mu je.

Inače, Orban se trebao obratiti povodom šestomjesečnog rotirajućeg predsjedavanja Mađarske EU.

Pojavio se novi snimak na društvenim mrežama, gdje se vidi kako je osiguranje oborilo na pod aktivistu.

A demonstrator interrupts Viktor Orban's speech at the European Parliament in Strasbourg. An activist, municipal councilor for a Hungarian opposition party, Márton Gyekiczki, interrupted Orbán as he was speaking, running toward the podium where Orbán sat and throwing a stack of… pic.twitter.com/iUEHayngWB