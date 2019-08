Pojavio se prvi snimak pucnjave u Dejtonu

DEJTON - Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kome je navodno prikazan trenutak kada je napadač iz Dejtona otvorio vatru ispred prepunog bara.

Video je sniman iz automobila koji je bio parkiran u blizini mjesta gdje se pucnjava odigrala.

Na snimku se čuju pucnji i u jednom trenutku se mogu vidjeti ljudi kako bježe, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Podsjećamo da se rano jutros dogodila pucnjava u Dejtonuu Ohaju.

Napadač je ubio najmanje devet osoba, dok je 16 ranio, piše "BBC".

Ova pucnjava dogodila se nedugo nakon one do koje je došlo u Teksasu , gdje je napadač ubio 20 ljudi, a 26 ranio. On je nekoliko trenutaka ranije napad najavio na Facebooku, a sudeći po manifestu koji je objavio bio je usmjeren protiv Meksikanaca.