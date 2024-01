Pojavio se snimak hitnog slijetanja aviona zbog eksplozije (VIDEO)

​ONTARIO - Alaska Airlines privremeno će prizemljiti flotu od 65 aviona Boeing 737 MAX 9 nakon što je avion pun putnika morao hitno sletjeti u petak nakon što je eksplodirao panel u kabini, rekao je izvršni direktor Ben Minicući.

Minicući je saopštio da će avion biti vraćen u promet tek nakon održavanja i sigurnosnih inspekcija, a očekuje da će one biti dovršene u "idućih nekoliko dana". Taj je potez opisao kao mjeru opreza.

Let 1282 Alaska Airlinesa, koji je letio za Ontario u Kaliforniji, imao je incident ubrzo nakon polijetanja u 17:06 po pacifičkom vremenu i sigurno sletio u Portland u Oregonu u 17:26 sa 171 putnikom i šest članova posade, pokazuju podaci vazduhoplovne kompanije i veb stranice "Flightradar24".

Čini se da fotografije aviona pokazuju da se panel koji se može koristiti kao stražnji izlaz u kabini odvojio od aviona, rekli su "Flightradar24" i sigurnosni analitičari. Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije na kojima na letjelici nedostaju prozor i dio bočne stijenke. Bile su spuštene maske za kiseonik.

"Iako se ovo događa rijetko, naša posada bila je obučena i pripremljena za sigurno upravljanje situacijom", objavila je Alaska.

Nacionalni odbor za sigurnost prometa rekao je da istražuje incident pada pritiska. Savezna uprava za vazduhoplovstvo objavila je da je posada prijavila problem s pritiskom i da će to istražiti.

Novi MAX 9 isporučen je Alaska Airlinesu krajem oktobra, a sertifikovan je početkom novembra, prema podacima FAA-e.

