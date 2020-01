Pojavio se snimak žrtava stampeda u Iranu, raste broj mrtvih

Najmanje 35 ljudi nastradalo je u stampedu posljednjeg dana sahrane iranskog generala Kasima Sulejmanija, prenijela je iranska državna televizija. Prema posljednjim informacijama, Sulejmanijeva sahrana je odložena, a novo vrijeme biće saopšteno kasnije, rekli su zvaničnici.

Do incidenta je došlo u Kermanu, rodnom gradu generala Sulejmanija koji je u petak ubijen po naređenju američkog predsjednika Donalda Trampa.

Mediji prenose da je u stampedu povrijeđeno i 48 ljudi.

Na snimcima koji su se proširili društvenim mrežama vide se ljudi kako leže na zemlji, dok radnici hitne pomoći očajnički pokušavaju da im pomognu.

Jan 7 - Kerman, south-central #Iran More footage of today's incident. My initial take: Iran's state media, propagandists & others seeking to score political points will claim "this shows the Iranian people loved Soleimani..." pic.twitter.com/SDACFgfYFz

Tačan broj mrtvih još uvijek nije potvrđen, ali hitne službe su istakle da ima nastradalih.

Najveća sahrana od 1989. godine

Iranska državna televizija prenijela je da je na ulicama Kermana više od milion ljudi, koji su hteli da odaju posljednju počast Sulejmaniju, jednom od najmoćnijih ljudi u Iranu. Međutim, prema nekim drugim procjenama, broj ljudi je daleko manji.

U svakom slučaju, ovo je najveća sahrana u Iranu u posljednjih 30 godina, tačnije od 1989. godine, kada je sahranjen ajatolah Ruholah Musavi Homeini, osnivač Islamske republike. Tada je sahrani prisustvovalo 10 miliona ljudi.

To je posljednja faza trodnevne povorke u znak žalosti za Sulejmanijem čije je tijelo prethodna dva dana nošeno Bagdadom i Teheranom. General Sulejmani biće sahranjen na "groblju mučenika" u svom rodnom gradu Kermanu.

Njegova smrt podigla je strah od sukoba između SAD i Irana.

Prema pisanju medija, Sulejmani je bio druga najmoćnija osoba u Iranu, iza vrhovnog vođe Alija Hamneja.

U ponedjeljak su ožalošćeni Iranci preplavili ulice prestonice kako bi odali počast Sulejmaniju, a prema nekim procjenama sahrani je prisustvovalo čak milion ljudi.

Najviši iranski bezbjednosni zvaničnik izjavio je ranije da Teheran razmatra "13 scenarija osvete", nakon što je general ubijen u napadu dronom.

Iranski parlament proglasio američke snage teroristima

Iranski parlament je proglasio američku vojsku "terorističkom organizacijom", kao odgovor na ubistvo iranskog generala Kasima Sulejmanija u Iraku.

Glasanje je održano tokom sjednice parlamenta u utorak, prenosi CNN, pozivajući se na agenciju IRNA.

Nakon što je plan odobren, delegati su uzvikivali "Smrt Americi".

Iranian parliament members chant "Death to America, Death to Israel" And to think that radicals like American Congresswomen like Ilhan Omar and Rashida Tlaib side with them. #Iran pic.twitter.com/N828MQ23vi