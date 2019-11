Pokćerku 19 godina držao zarobljenu i silovao je, rodila mu devetoro djece

Rozalin Mekginis (33) je kidnapovao očuh kada je imala 11 godina i odveo je u Meksiko.

Tamo ju je godinama držao u zatočeništvu, gdje mu je rodila čak devetoro djece. Nakon što je uspjela da pobjegne ispričala je o trenutku u kojem su stranci u prodavnici primijetili da nešto nije u redu i ponudili joj pomoć.

Henri Piet uhapšen je u Meksiku 2017. godine, godinu dana nakon što je Rozalin uspjela da pobjegne i prijavila ga policiji. On je 1997. godine oteo iz škole u Oklahomi u znak odmazde protiv njene majke, sa kojom je tada bio u vezi.

Odveo je u Meksiko, a Rozalin je rekla kako je natjerao da se uda za njega. Imali su devetoro djece i živjeli su u prljavom šatoru, koji američke vlasti nisu godinama otkrile, piše "Daily Mail".

Mekginis je 2016. godine uspjela da pobjegne sa osmoro od devetoro djece uz pomoć potpunih stranaca. Pomoć je potražila u američkoj ambasadi.

Piet je tek ove godine osuđen za otmicu, ali još čeka presudu za optužbe o silovanju. Sve je optužbe negirao i rekao da je Rozalin pristala na sve polne odnose s njim.

Rozalin je u nekoliko televizijskih intervjua ispričala kako se uspjela spasiti.

"Bili smo u prodavnici. Stajali smo ispred tog para s devetero djece. Bila im je čudna tako velika razlika u godinama između Henrija i mene, kao i toliko djece. Zapravo, falilo nam je novca da podmirimo račun, a oni su to platili umjesto nas. Pitali su gdje živimo. Tako je počelo. Henri je uvijek od sebe odbijao ljude. Ali oni su znali da nešto nije u redu i riješili su da nešto preduzmu. Kad smo otišli, ta nas je žena pronašla i rekla mi da zna da nešto nije u redu. Rekla je da će mi pomoći ako ikad odlučim pobjeći", ispričala je Mekginis i otkrila da je odvela djecu ne rekavši im da bježe.

Rekla je kako djeci nije rekla istinu dok nisu pobjegli iz Meksika.

"Bili su šokirani, posebno starija djeca. Razlog zašto im nisam ništa rekla je to što sam znala koliko je to mene oštetilo i nisam htjela da oni odrastaju znajući to", rekla je.

Mekginis je ispričala kako je Piet zlostavljao i djecu.

"Govorio bi im da su životinje, a tako bi se i ponašao prema njima. Govorio bi im da je jedini razlog što su živi to šta sam ja tamo. Inače bi ih sve ubio. Tukao ih je, a onda bih ja to pokušala spriječiti i sve bi postalo strašno. Svako zlostavljanje koje možete zamisliti, sve mi je to činio", rekla je ona, prenosi "Telegraf.rs".

Ispričala je da ju je u djetinjstvu zlostavljao godinu dana prije nego što ju je oteo, ali kao djevojčica, ona nije shvatala šta joj se događalo.

"Sada, kao odrasla, prisjetim se toga i tačno znam šta mi je činio. Kao dijete ne znate da je to zlostavljanje. Ne znate šta vam se događa", rekla je ona.

Njena majka, koja nikad nije javno govorila o ovom slučaju, 1997. godine je prekinula s Pietom jer je i nju tukao. Htio je da joj se osveti za to što ga je ostavila pa je odlučio da otme Rozalin iz škole i pobjegne sa njom u Meksiko.