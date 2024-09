Poklonio sinu i snahi 900.000 evra koje je osvojio na lutriji

​Stanovnik Virdžinije nedavno je osvojio džekpot od milion dolara (oko 900.000 evra), prilikom izvlačenja lutrije.

On je kupio tiket u lokalnoj prodavnici i srećno upario prvih pet dobitnih brojeva. Pred sobom je zatim imao dva izbora, prenosi "Observator".

Naime, čovjek je mogao da prima po 1000 dolara svake nedjelje (do kraja života), ili da izabere jednokratnu gotovinsku isplatu.

BEST GIFT EVER One father gave his son a $1 million lottery ticket for his wedding gift. https://t.co/XgY5QB3QTm Aaron Andrews got married in April and was living in his father's basement with his wife until his dad gifted him a $1 million lottery ticket. pic.twitter.com/zBKdKEJzJK