Pokrao bodibildera pa se pokajao: "Pao je sa bicikla"

Britanski bodibilder Maks Barnet iz Grimzbija osvetio se lopovu koji ga je pokrao tako što je na društvenim mrežama objavio njegove fotografije dok je ležao sav krvav na betonu.

Barnet navodi da ga je muškarac pokrao dva puta prije nego što je pretrpio "opasnu nesreću" na biciklu, kao čin karme.

Dramatične fotografije koje su preplavile društvene mreže prikazuju kradljivca kako bez cipela leži na trotoaru, dok mu iz glave curi krv praveći lokvu na betonu.

"Nikad nemojte dvaput da izazivate sudbinu", dodao je Maks u opisu fotografija, a korisnike Instagrama i Twittera uvjeravao je da ga nije prebio, već da je jednostavno lopov doživio nesreću priilikom pada sa bicikla.

"Kada sam prije dvije nedjelje objavio da mi je neko obio automobil, danas se vratio i ponovo me opljačkao. Ovog puta je ukrao kartice sa kojih je potrošio 300 funti, ali sam ga uhvatio kada je pokušao još jednom da unovči", dodao je bodibilder.

When I tweeted two weeks ago that somebody robbed my car, well today he came back and robbed me again this time spending £300 on contactless cards Leaving a online trail. but I caught him as he went onto his final spend. Don’t ever tempt fate twice guys, have a good day pic.twitter.com/JgOwfRPxU2