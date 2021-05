Pokušali opljačkati vozilo s novcem, potez bivšeg policajca sve oduševio

Vozač i njegov kolega zaštićeni pancirkom prevozili su novac u blindiranom kombiju kada su ih 22. aprila napali pljačkaši u Južnoafričkoj Republici.

Dramatičan snimak objavljen na društvenim mrežama, koji je snimila kamera unutar vozila, prikazuje trenutak kada su napadači otvorili vatru na njih i bombardovali ih mecima, piše "Jutarnji.hr".

Neprobojni prozor kraj vozača u prvim minutima napada je pogođen, a čuju se meci koji udaraju u lim blindiranog automobila.

Vozač skreće i mijenja smjer, a onda kolegi daje u ruke veliku pušku.

"Ide za nama", govori vozač svom kolegi dok se potjera nastavlja.

Na snimku je moguće čuti vozača kako ubrzano diše, ali ostaje nevjerovatno miran i sabran dok bježi napadačima.

Naglo skreće udesno i govori: 'Pucaće. J***o će pucati.' Potom nekoliko metaka udara vozilo.

Dodajući mobilni telefon kolegi, vozač govori: 'Zovi Robija, zovi Džoša. Pitaj ih gdje su.' Ali suvozač, u očiglednom šoku, ništa ne čini.

Par trenutaka kasnije, vozač, navodno penzionisani policajac, zaustavlja vozilo, uzima pušku od suvozača pa izlazi iz automobila kako bi se suočio s pljačkašima.

Jusuf Abramje, koji je ovaj snimak objavio na Twitteru, napisao je da su i vozač i suvozač preživjeli napad.

Kako piše portal "SA Trucker", jedan od vozača iz drugog vozila u pratnji ubijen je u napadu, a iz policije su saopštili da su pljačkaši pobjegli bez novca, ali niko nije uhapšen.

Društvene mreže zapalile su se od komentara nakon što je objavljen video koji prikazuje herojski čin bivšeg policajca.

"Holivud nam prikazuje glumce, stvarni život nam prikazuje heroje", napisao je jedan korisnik Twittera, a drugi dodao:

"Čak Noris, Džejms Bond, Džon Vik i Džejson Borne, svi oni žive u jednoj stvarnoj osobi... naklon do poda", samo su neki od komentara, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Video 1: Escort vehicle attacked. The driver rammed the two cars of the attackers. #CrimeWatch pic.twitter.com/mX8EWpZ70Q