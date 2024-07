Pokušan atentat na Trampa (FOTO,VIDEO)

Bivši američki predsjednik Donald Tramp lakše je ranjen u napadu na skupu u predizbornom skupu u Pensilvaniji, koji će se istraživati kao pokušaj atentata.

Nekoliko pucnjeva čulo se otprilike pet minuta nakon što je Tramp počeo svoj govor na skupu na otvorenom u gradu Butleru.

Nešto kasnije je objavljeno da je Trump okrznut metkom.

Napadača su "neutralizirali" agenti tajne službe, objavili su američki mediji, prenosi Index.

Ubijen je jedan posjetilac, a dvoje je teško ranjeno.

U galeriji možete pogledati fotografiju ranjenog Trampa. Upozoravamo da su fotografije uznemirijuće.

Shooting just happened at The Trump rally pic.twitter.com/Xs1dVL1H3T