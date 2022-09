Pokvareni brod blokirao Bosfor

ISTANBUL - Teretni brod sa 3.000 tona kukuruza iz Ukrajine pokvario se i ostao bez kontrola u Bosforu, zbog čega je obustavljena plovidba u ovom moreuzu kroz Istanbul, saopštili su zvaničnici.

Kancelarija istanbulskog guvernera objavila je da je brod "Lejdi Zehma" bezbjedno zaustavljen i usidren nakon otkazivanja kormila u večernjim časovima.

Niko nije povrijeđen, a turska obalska straža je na licu mjesta, dodaje se u saopštenju.

Združeni koordinacioni centar, koji čine UN, Ukrajina, Rusija i Turska, objavio je ranije da je "Lejdi Zehma" dobila odobrenje da isplovi iz ukrajinske luke Černomorsk prema Raveni u Italiji sa 3.000 tona kukuruza.

The vessel Lady Zehma en route from #Ukraine to Istanbul ran aground, traffic in the Bosphorus was suspended This is reported by the Turkish Coast Guard. Lady Zehma is one of six vessels with agricultural products that left Ukrainian ports on August 30. pic.twitter.com/EWnSTNwU3R