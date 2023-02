Pola miliona radnika u štrajku (VIDEO)

LONDON - Do pola miliona učitelja, državnih službenika, mašinovođa i univerzitetskih predavača širom Ujedinjenog Kraljevstva napustilo je u srijedu radna mjesta zbog plata i uslova, i učestvovalo u štrajku.

Najveći koordinisani štrajk u Britaniji u više od decenije izazvao je široke poremećaje i nazvan je "Izlazak srijedom".

Smatralo se da će većina škola u Ujedinjenom Kraljevstvu biti zatvorena, kao i većina željezničkih usluga, a vojska je u pripravnosti da pomogne u graničnim provjerama.

Amazing atmosphere at Westminster, I had to catch a taste of it! Solidarity to teachers, lecturers and all those striking today #WalkoutWednesday #TeacherStrike #BreadandRoses pic.twitter.com/RIQDWxWq6x