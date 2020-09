Policajac U SAD ubio još jednog Afroamerikanca, objavljen snimak

Aktivisti protesta "Crni životi su važni" izašli su na ulice Lankastera u Pensilvaniji, zahtijevajući pravdu za 27-godišnjeg Rikarda Munoza, kog je ubio policajac nakon što ga je ovaj napao nožem.

Ljudi su krenuli ka policijskoj stanici i vikali su "Ne pucaj" nakon incidenta ranije tog dana, prenosi RT.

Na snimcima na društvenim mrežama vidi se kako protestanti razbijaju prozore i skaču na policijski automobil.

Policija je nakon toga objavila video snimljen kamerom na tijelu policajca koji je učestvovao u incidentu.

Snimak počinje sa ženom koja istrčava iz kuće vrišteći. U sljedećoj sekundi Munoz izlazi kroz vrata držeći nož u ruci i napada policajca, pri čemu je ovaj ispalio nekoliko hitaca u njega, nakon čega Munoz pada na zemlju.

Rikardo Munoz (27) proglašen je mrtvim na licu mjesta.

Iz policije kažu da je u toku istraga pucnjave koja treba da utvrdi da li je upotreba sile opravdana. Međutim, kako su istakli, preliminarna istraga upućuje kako je žrtva sa nožem u ruci predstavljala neposrednu opasnost po život oficira prije nego što je ubijena.

Incident se dogodio oko 16:15 po lokalnom vremenu, dok su policajci reagovali na navodno nasilje u porodici.

Iako u poruci javnog tužioca nema ničega što bi nagovještavalo da je Munoz bio mentalno nesposoban, aktivisti tvrde da je taj čovjek bio autističan.

Demonstranti su takođe optužili policiju da je ostavila njegovo tijelo da satima leži na ulici, prije nego što su ga odnijeli.

Čovjek sa istim imenom i prezimenom kao Munoz izbo je četiri osobe u Lankasteru u martu prošle godine. Tada je policija rekla da je osumnjičeni odbio da baci nož po nalogu policajaca, ali je na kraju priveden. Suđenje je trebalo da počne u utorak, prenosi "Telegraf.rs".

Upozoravamo da je snimak izuzetno uznemirujući.

This is the bodycam footage of the officer-involved shooting in Lancaster, PA that Black Lives Matter is rioting over. The perpetrator charged at the police officer with a knife over his head with clear intent to strike. pic.twitter.com/xD72TweQK4