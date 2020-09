Policajac iz Rabovog obezbjeđenja zaboravio pištolj u avionu

Londonska policija suspendovala je jednog policajca iz obezbjeđenja britanskog ministra spoljnih poslova Dominika Raba zbog toga što je u avionu kojim se Rab juče vratio iz službene posjete Vašingtonu zaboravio napunjen pištolj.

Prema pisanju tabloida "The Sun", poluautomatski pištolj "glok 19" u avionu "Junajted erlajnza" je pronašao čistač na londonskom aerodromu "Hitrou".

Do okončanja interne istrage o ovom slučaju, policajac je udaljen sa operativnih dužnosti, a u policiji nisu bili voljni da komentarišu navode "The Suna" da je, baveći se pasošima, on skinuo opasač sa pištoljem i ostavio ga na sedištu u avionu, a potom zaboravio na njega.

Kako podseća Reuters, slučaj sličan ovom zabilježen je u februaru, kada je jedan od tjelohranitelja bivšeg britanskog premijera Dejvida Kamerona, inače takođe policajac, u toaletu jednog aviona slučajno ostavio napunjeno lično naoružanje i Kameronov pasoš.