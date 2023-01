Policajac priznao optužbe za višestruko silovanje

​LONDON - Londonski policajac priznao je u ponedjeljak da je silovao i seksualno napastvovao desetak žena u periodu od 17 godina, u onome što su tužioci opisali kao jedan od najšokantnijih slučajeva koji uključuje policajca.

Dejvid Karik (48), priznao je krivicu za 49 kaznenih djela, uključujući 24 tačke optužnice za silovanje i optužbe koje uključuju napad, pokušaj silovanja i lažno zatvaranje. Policajac, koji se 2001. pridružio londonskoj gradskoj policiji, služio je u komandi parlamentarne i diplomatske zaštite.

Policija se ispričala žrtvama nakon što se pokazalo da je protiv Karika podignuto devet optužbi za silovanje i druge zločine između 2000. i 2021. On je suspendovan iz policije tek nakon hapšenja zbog prijave za silovanje 2021. godine.

PC David Carrick - who was known to his colleagues as Bastard Dave has been found guilty of committing 24 rapes while serving in the MET Police force. There’s no wonder people don’t trust the police, Bastard Dave. pic.twitter.com/ucCNgkI3uk