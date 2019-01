Policajac radio 24 sata bez prestanka, umro na poslu

Saobraćajni policajac (55) iz centralne Kine umro je nakon što je radio 24 sata bez odmora, prenosi "Daily Mail".

Muškarac je doživio krvarenje na mozgu i pronađen je mrtav u svojoj kancelariji. Pronašao ga je kolega. Odmah je prevezen u bolnicu, ali je bilo kasno, konstatovana je smrt. Ovaj slučaj je izazvao niz rasprava na društvenim mrežama u Kini.

Građani traže da se bolje urede propisi o radu, pošto dolazi do porasta smrtnih slučajeva zbog prekomjernog rada. To što je policajac radio 24 sata bez prestanka dovelo je do njegove smrti.

Jedan od njegovih kolega je rekao novinarima da je otvorio vrata kancelarije pokojnog kolege u 6.40 da bi ga provjerio prije početka svoje smjene.

Našao ga je na zemlji bez svijesti i odmah je pozvao hitnu pomoć.

Pojnik Jiang Ruhua pridružio se policiji 1986. godine u februaru, a dva puta je dobio priznanje za najboljeg saobraćajnog policajaca.

Nakon što je radio 24 sata bez prestanka, on je htio da se vrati na raskrsnicu da bi regulisao saobraćaj prilikom jutarnje gužve, a onda je doživio moždano krvarenje i umro.

U prosjeku 600.000 ljudi godišnje umre u Kini zbog prekomjernog, prenosi "China Daily".

Ovo se dešava zbog velike konkurencije kojoj su ljudi izloženi, pa moraju da rade više zbog većih prihoda i napredovanja.