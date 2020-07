Policajac suspendovan zbog klečanja na vratu osumnjičenog

LONDON - Londonska policija suspendovala je policijskog službenika dok se ne sprovede istraga o video-snimku na kojem je on prikazan kako kleči na vratu i glavi osumnjičenog tamnoputog muškarca.

Zamjenik šefa policije u Londonu Stiv Haus izjavio je da ga zabrinjava činjenica da je policajac koristio pojedine tehnike koje se ne uče tokom policijske obuke.

Absolutely disgusting, my sister is in this video witnessing police brutality and them kneeling on this black man’s neck. He is clearly not a threat and is in cuffs. Please share this video for awareness.#BLM #BlackLivesMatter pic.twitter.com/xLS1h6Ficx