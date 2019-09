Policajac upucao članove porodice, pa se ubio

DORDREHT - Tri osobe su ubijene a jedna je teško povrijeđena u porodičnoj kući u Dodrehtu nedaleko od Roterdama, prenijeli su holandski mediji.

Holandski Telegraf je objavio, pozivajući se na izvore bliske istrazi, da je policajac upucao članove svoje porodice, a zatim se ubio, prenosi Rojters.

Policija nije mogla da potvrdi šta se tačno dogodilo.

Incident se dogodio oko 17.30, a na licu mjesta su upućeni helikopter i više policijskih vozila, prenosi holandski portal NOS.

Putem Twittera oglasio se i gradonačelnik Dordrehta koji je rekao da se saosjeća sa svima koji su učestvovali u incidentu, i najavio da će u toku večeri obići mjesto gdje se dogodila pucnjava.

#Breaking: just in - At least 3 people shot to death and several other injured, when a gunmen opened fire at a house in #Dordrecht at the district of #Heimerstein in the #Netherlands. pic.twitter.com/VrHKcRq9ZL