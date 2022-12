Policajac upucao čovjeka koji ga je ubo u glavu

ČIKAGO - Policajac je upucao čovjeka koji ga je ubo nožem u glavu i rame tokom obračuna gdje je bio uključen i taoc, objavila je čikaška policija.

Čikaški policajci odgovorili su na poziv hitnoj pomoći iz kuće na Aveniji S. Ventvort, oko 19.30 časova, 10. decembra, rekao je zamjenik načelnika Danijel O’Konor na brifingu za novinare.

Unutra su pronašli muškarca koji je u spavaćoj sobi držao ženu pod prijetnjom nožem.

Policajci su razgovarali s muškarcem i on je na kraju pustio ženu, rekao je O'Konor. Ali, on je odbio odložiti nož.

