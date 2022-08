Policajci brutalno tukli mladića na benzinskoj u SAD (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Trojica policajaca iz američkog Arkansasa suspendovana su nakon što se pojavio snimak na kojoj brutalno tuku uhapšenog mladića na benzinskoj pumpi. Policajci tvrde da je Randal Vorkester (27) prijetio radnici trgovine u Mulberiju, blizu Litl Roka.

Kada se nekoliko policajaca krenulo suočiti s njim, mladić je navodno gurnuo jednog na pod i udario ga šakom u glavu, što je dovelo do hapšenja.

Na snimku se vidi kako ga jedan policajac više puta udara šakama u glavu, čak i nakon što je vezan lisicama. U jednom trenutku njegovom glavom udara o betonsko tlo.

Identiteti policajaca još uvijek nisu poznati.

#BREAKING: Arkansas State Police launch investigation into this incident, captured on camera, outside a convenience store in Crawford County. ASP says two county deputies and a Mulberry police officer were involved. #ARNews WARNING: GRAPHIC VIDEO / No audio pic.twitter.com/dYE0htfAsf