Policajci na Floridi ubili aligatora koji je u raljama imao tijelo žene

Aligator dug četiri metra ubijen je nakon što je na Floridi uočen s ostacima žene u raljama, saopštila je policija.

Svjedok je ispričao lokalnim medijima da je u kanalu Largo vidio aligatora kako u ustima drži donji dio torza.

Kancelarija šerifa okruga Pinellas naveo je da je životinja ubijena i potvrdio da su ostaci 41-godišnje Sabrine Peckham pronađeni u vodi.

Istraga će utvrditi okolnosti smrti žene.

Policija je u petak u 13.50 po lokalnom vremenu zaprimila dojavu o tijelu u vodi.

Sabrina Peckham, 41, reportedly ignored warning signs and was arrested half a mile from where her body was later discovered https://t.co/E4hsEprcb3 pic.twitter.com/6g2hsS1m4h